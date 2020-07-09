Троицк, Челябинская область, , 13:38 — REGNUM В Троицке Челябинской области 37-летняя женщина заставляла своего сына попрошайничать. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Приговор ей вынес Троицкий горсуд. По данным следствия, гражданка вовлекла 16-летнего юношу в антиобщественное деяние в декабре 2019 года. Вместе с ним она просила деньги у прохожих в тамбуре одного из торговых центров.

Всего у женщины семеро детей. Она признала вину. Суд назначил ей полгода условно с испытательным сроком на год.