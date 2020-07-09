Екатеринбург, , 13:39 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга запустила голосование по месту размещения мемориальной стелы «Город трудовой доблести» и одноимённой площади. Выразить своё мнение можно на сайте горадминистрации.

Инициатива проводится в честь присуждения Екатеринбургу почётного звания. Предлагается выбрать между участком на пересечении улицы Машиностроителей и проспекта Космонавтов, территорией у аэропорта «Кольцово», у стадиона «Екатеринбург-Арена» или вместо недостроенной гостиницы «Дели»,

Голосование продлится по 1 августа 2020 года. Жители могут предложить и свои варианты ответов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области «Городом трудовой доблести» стал ещё и Нижний Тагил.

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