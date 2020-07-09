Владимир, , 13:30 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 9 июля зарегистрировано 84 летальных случая среди пациентов с COVID-19, в том числе три — за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

За весь период наблюдения 3526 пациентов выздоровели, в том числе за последние сутки — 146 человек. В регионе было проведено 130 тыс. 495 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

В инфекционных госпиталях находятся 473 пациента с коронавирусом. За последние сутки к медикам с признаками острых респираторных вирусных инфекций обратились 172 человека, с признаками внебольничной пневмонии — 93 человека. На стационарном лечении находятся 20 пациента с ОРВИ и 621 — с пневмонией.

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