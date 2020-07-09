Алма-Ата, Казахстан, , 13:30 — REGNUM Руководитель аппарата главы города Текели в Алма-Атинской области прыгнул в реку и попытался скрыться от сотрудников антикоррупционной службы. Об этом 9 июля заявил следователь агентства по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов на брифинге.

По его словам, чиновник подозревается в получении взятки в размере 1,5 млн тенге ($3645) от директора «Общества инвалидов». Глава аппарата обещал взамен общее покровительство в подписании договоров по благоустройству города.

Баржаксынов отметил, что при задержании госслужащий прыгнул в реку и попытался переплыть её, подвергая свою жизнь опасности. Однако сотрудники антикоррупционной службы задержали мужчину.

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