Кемерово, , 13:27 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на сегодня, 9 июля, за прошедшие сутки выявлено 77 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

«Кемерово — 26, Междуреченск — 19, Яйский МО — шесть, Анжеро-Судженск — шесть, Белово — пять, Новокузнецк — три, Промышленновский МО — три, Ленинск-Кузнецкий — два, Березовский — один, Юрга — один, Беловский МР — один, Гурьевский МО — один, Кемеровский МО — один, Мариинский МР — один, Тяжинский МО — один», — уточняется в оперативном сообщении.

За это же время 41 пациент выздоровел.

Всего в регионе официально зарегистрировано 2280 пациентов с коронавирусом, 1006 человек выздоровели, 12 скончались.