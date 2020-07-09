Казань, , 13:25 — REGNUM В России в период пандемии коронавируса введено в строй более 20 больниц инфекционного профиля, сообщил 9 июля журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«В период борьбы с коронавирусной инфекцией введено уже больше 21 больницы инфекционного профиля, и они продолжают вводиться», — сказал министр во время визита в Казань.

Как сообщало ИА REGNUM, в Псковской области активными темпами ведется работа по возведению инфекционной больницы, о которой региональные врачи попросили лично президента РФ Владимира Путина.

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