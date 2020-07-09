Донецк, , 13:25 — REGNUM За минувшие сутки на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) было выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

«За последние сутки в ДНР выявлены 29 новых случаев коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике составляет 1 319.

Кроме этого, сообщается, что на данный момент в ДНР от COVID-19 вылечились 594 пациента при 78 летальных исходах.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Эстонии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние 24 часа возросло на восемь и стало составлять 2011.