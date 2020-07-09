Грозный, , 13:21 — REGNUM В Чечне за прошедшие сутки скончался еще один пациент с COVID-1. Общее число смертей от этой болезни в республике выросло до 26, сообщили в федеральном оперативном штабе. По этому показателю регион занимает предпоследнее место в Северо-Кавказском федеральном округе.

В штабе отметили, что в Чечне в последние недели отмечен планомерный спад числа вновь подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки зафиксировано всего восемь заболевших. За эти же сутки выздоровело 12 пациентов.

Таким образом, всего в Чечне выявлено 1809 случаев заражения коронавирусом, а выздоровели за все время 1237 человек, что составляет более 68% от всех заразившихся.