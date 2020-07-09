Москва, , 13:24 — REGNUM На спортивных соревнованиях в Москве сможет одномоментно присутствовать количество зрителей до 50% от вместительности трибун. Об этом 9 июля в своём личном блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На данный момент трибуны в столицы могут быть заполнены не более чем на 10%. Новое правило начнёт действовать с 1 августа.

«Число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун», — написал Собянин.

Читайте ранее в этом сюжете: С 1 августа в Москве разрешат работу театров

Читайте развитие сюжета: Собянин анонсировал возвращение в Москву «праздничной атмосферы»