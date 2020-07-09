Симферополь, 9 июля 2020, 13:20 — REGNUM Всем задержанным на днях предполагаемым участникам террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избрана мера пресечения. Так, сегодня, 9 июля, под стражу отправлены ещё двое из семи подозреваемых в причастности к боевикам.
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По решению Киевского районного суда Симферополя, в СИЗО они останутся до сентября.
В судебной инстанции уточнили, что одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Это связано с тем, что мужчина является инвалидом.
Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в Крыму были задержаны три главаря и четыре активных участника «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Задержанные распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию и занимались вербовкой в свои ряды последователей ислама.
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