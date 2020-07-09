Москва, , 13:15 — REGNUM Работа театров и кинозалов в столице будет возобновлена с 1 августа. Об этом 9 июля в своём личном блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов», — написал Собянин.

Однако открыться смогут не все театры и кинозалы. Работа разрешена с учётом ограничений, и количество посадочных мест не должно превышать трёх тысяч. При этом одномоментно зал не должен быть заполнен более чем на половину.

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