Москва, , 13:15 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai Motor запатентовала в России четыре наименования для электромобилей, принадлежащей ей премиальной марки Genesis. Об этом сообщает RG.

Среди зарегистрированных в России названий: Genesis eG90, Genesis eGV90, Genesis eGV80, Genesis eGV70, Genesis eG70.

Первым на авторынке должен появиться седан eG90. Его планируют вывести на рынок в 2021 году. А вот появление других электрокаров придётся подождать. Их выход запланирован до 2024 года.

Стоит отметить, что на данный момент электрокары в РФ продаются только в дилерских салонах Renault. Другой крупный автопроизводитель Daimler также оформил сертификат на партию электрокроссов Mercedes-Benz EQC ещё в 2019 году, однако о поставках авто пока никакой информации не было.

Напомним, седан eG80 построен на шасси G80 третьего поколения. Премьера этого электрокара прошла в мае 2020 года. Авто оснащено аккумулятором с запасом хода 500 км.

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