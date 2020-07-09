Новосибирск, , 13:12 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 9 июля, за прошедшие сутки выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом. За это же время выздоровели 170 человек. Такие данные приводит оперативный штаб региона.

«Скончались ещё четыре пациента: мужчина в возрасте 60 лет и три женщины в возрасте 38 лет, 56 лет и 77 лет, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 86 человек, на ИВЛ — 23 пациента» .

Всего в Новосибирской области официально зарегистрировано 6 932 пациента с коронавирусом (в том числе 410 детей), 4 677 человек выписаны, 128 новосибирцев скончались.

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