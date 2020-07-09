Москва, , 13:13 — REGNUM Режим обязательного ношения индивидуальных защитных масок отменяется на улицах столицы России с понедельника, 13 июля. Об этом 9 июля сообщается в блоге мэра Москвы Сергея Собянина.

При этом уточняется, что обязательное ношение масок и перчаток сохраняется в общественном транспорте, а также во время посещения магазинов и других общественных мест.

Также сообщается, что с 13 июля студентам снова будет можно посещать вузы, а абитуриентам и выпускникам — сдавать экзамены, а кроме того — можно будет вновь посещать очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых.

Кроме этого, снимаются ограничения на работу развлекательных аттракционов, культурных центров и организаций досугового типа, а также отменяются все ограничения в сфере бизнеса, кроме требований санитарного характера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что число зрителей на спортивных соревнованиях в Москве с 1 августа можно будет увеличить с 10% до 50% от вместимости трибун.