Москва, , 13:10 — REGNUM С предпринимательской деятельности в Москве снимаются все ограничения. Об этом 9 июля в своём личном блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности», — написал Собянин.

Правда, мэр Москвы также уточнил, что есть одно исключение — бизнес по-прежнему обязан будет исполнять санитарные требования в рамках профилактики коронавируса. При этом предприятия и организации могут самостоятельно решать, сохранять ли дистанционный режим работы или возвращать сотрудников в офисы.

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