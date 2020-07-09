Псков, , 13:07 — REGNUM В Псковской области за сутки на два человека увеличилось число подтвержденных летальных случаев COVID-19. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 33 смерти от коронавирусной инфекции. Об этом 9 июля сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Согласно официальным данным регионального оперативного штаба, на данный момент в области проведено 50 651 исследований тестов на коронавирусную инфекцию из них 701 за последние сутки.

Всего с начала пандемии подтверждено 3174 случаев заражения коронавирусом, в том числе 35 за последние сутки. Выздоровело 1372, это на 66 человек больше, чем сутками ранее. 33 человека умерли.

Напомним, ранее глава региона указывал, что пик пандемии Псковская область преодолела две недели назад. Однако из-за большой нагрузки, срок установления причин летального исхода увеличился до трех недель. Ввиду чего, в ближайшее время ожидается рост числа умерших.

Согласно официальным данным статистики, самая тяжелая ситуация по заболеваемости продолжает наблюдаться в двух крупных городах региона: Псков (9149) и Великие Луки (636), а также в районах: Псковский (263), Островский (232), Великолукский (165), Порховский (138), Невельский (107).

Менее напряженная, но не менее сложная обстановка также наблюдается в районах: Дновский (97) Плюсский (92) Гдовский (67) Новосокольнический (61), Струго-Красненский, Печорский, Дедовичский (40), Опочецкий (38), Палкинский (36), Бежаницкий (35), Куньинский (27), Новоржевский (20), Себежский (21), Усвятский (18), Пыталовский (15), Красногородский (14).

Более благоприятная обстановка по количеству заболевших сохраняется в районах: Локнянский и Пушкиногорский (9) и Пустошкинский (6).

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