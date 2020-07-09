Таллин, , 13:04 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Эстонии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние 24 часа возросло на восемь и стало составлять 2011. Об этом 9 июля сообщает департамент здоровья страны.

«Вирус … диагностировали у 2011 жителей Эстонии в различных регионах страны», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что на данный момент в республике 1 889 пациентов вылечились от COVID-19.

При этом указывается, что общее число летальных исходов от COVID-19 в Эстонии не изменилось за истекшие 24 часа и по-прежнему составляет 69 и уточняется, что за все время пандемии было проведено 111 тысяч тестов на коронавирус.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки в Киргизии зарегистрировали 361 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.