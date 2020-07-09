Москва, , 12:58 — REGNUM 13 июля обязательный масочный режим на улицах Москвы будет отменен. Об этом 9 июля сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, при нахождении на улице москвичам рекомендуется носить маски, респираторы и друге средства защиты, но обязательный масочный режим будет отменен.

«Однако по-прежнему необходимо использовать перчатки и маски в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах», — напомнил Сергей Собянин.

Требования соблюдения социальной дистанции сохраняются.