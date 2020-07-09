Москва, , 12:52 — REGNUM С 13 июля в Москве возобновят работу аттракционы и другие развлекательные объекты. Об этом 9 июля в своём личном блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Так, снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров. Также возобновляется работа организаций досугового типа.

«Возобновляют работу секции и кружки, дискотеки и т.д., но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок», — написал Собянин.

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