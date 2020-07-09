Бишкек, , 12:50 — REGNUM За последние сутки в Киргизии зарегистрировали 361 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 9 июля, заявила начальник управления минздрава Айнура Акматова. рассказала о ситуации с коронавирусом в Кыргызстане.

Больше всего заразившихся выявили в столице республики — 150 человек.

Также зафиксированы новые случаи заражения в Чуйской области — 59, в городе Оше — 43, в Ошской области — 28, в Джалал-Абадской области — 25, в Баткенской области — 20, в Иссык-Кульской области — 17, в Нарынской области — 18 и в Таласской области — 1.

Всего с начала пандемии в Киргизии зарегистрировано 8 847 случаев заражения коронавирусом.

За сутки признаны излечившимися и выписаны из стационаров 70 пациентов, переболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии выздоровело и выписано из больниц 3 053 киргизстанца или 34,5% от общего количества заразившихся.

За минувшие сутки в Киргизии умерло четыре человека с диагнозом «COVID-19». Всего зарегистрировано 116 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией.