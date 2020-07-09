Киев, , 12:52 — REGNUM За последние сутки в вооруженных силах Украины (ВСУ) было выявлено шесть новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 9 июля сообщает пресс-центр командования медицинских сил ВСУ на своей странице в соцсети Facebook.

«За прошедшие сутки зарегистрированы шесть новых случаев (заражения SARS-CoV-2)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в данное число входит четверо военнослужащих и два сотрудника ВСУ и что все они проходят лечение в домашних условиях под медицинским наблюдением.

Кроме того, указывается, что на данный момент в ВСУ 154 заразившихся SARS-CoV-2 при пяти летальных исходах от COVID-19 и 406 вылечившихся от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние 24 часа на территории Польши от COVID-19 вылечились ещё 569 пациентов.