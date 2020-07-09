Пенза, , 13:04 — REGNUM Пензенские кардиохирурги федерального сердечно-сосудистого центра рассказали о проведенных двух уникальных операциях, сообщает пресс-служба правительства области.

Впервые в России была проведена операция на открытом сердце, во время которой кардиохирурги за час через 5-ти сантиметровый разрез установили два клапана друг за другом. Сердце пациента при этом продолжало работать. В мире таким опытом могут поделиться только в Японии, в России такие операции пока не проводили, объяснил уникальность процедуры главный врач Центра Владлен Базылев. Благодаря тесной работе врачей и инженеров, создавших клапан максимального размера, операция прошла успешно.

Для школьницы из Ульяновска теперь жизнь заиграет новыми красками, у нее появился шанс на полноценную жизнь. Девочка никогда не занималась спортом из-за врожденной аномалии сердца. Впервые в стране девочке провели модифицированную операцию Росса, после которой ребенку нет необходимости пожизненно принимать лекарства. Она сможет вести полноценный образ жизни, забеременеть и стать матерью. Рассказал об этом уникальном случае заведующий кардиохирургическим отделением №2 Дмитрий Тунгусов.

Две спасенные жизни дали шанс на будущее другим пациентам с похожими диагнозами.

ИА REGNUM ранее сообщало, операцию по пересадке сердца впервые провели в Воронежской области. Операция длилась более пяти часов. В состав операционной бригады вошли более 30 высококвалифицированных специалистов: кардиохирургов, трансплантологов, хирургов, кардиологов, анестезиологов-реаниматологов, УЗИ-диагностов, специалистов функциональной и лабораторной диагностики, медицинских сестер.

Читайте также: Воронежские врачи впервые провели операцию по пересадке сердца