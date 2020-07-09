Владикавказ, , 12:47 — REGNUM В Северной Осетии находятся в реанимации 24 человека с COVID-19, десять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщили 9 июля в минздраве региона.

По данным ведомства, общее число госпитализированных составляет 160 человек, у 40 из них подтвержден диагноз COVID-19. Всего лечением пациентов, заразившихся коронавирусом и с подозрением на заболевание, занимаются три медицинских учреждения. Большая часть заболевших — 141 человек — находится на излечении в Республиканской клиническиой больнице.

В детскую больницу госпитализированы 11 детей и один взрослый. Факт заражения коронавирусом подтвержден у шестерых детей и взрослого. В Правобережной центральной клинической больнице лечатся семь человек, из которых диагноз COVID-19 подтвержден у одного пациента.

По данным федерального оперативного штаба на 9 июля, в Северной Осетии общее число заразившихся коронавирусом выросло за сутки на 18 человек, достигнув 4193. Выздоровели за прошедшие сутки 105 пациентов. Число смертей от COVID-19 за все время составило 67