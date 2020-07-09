Майкоп, , 12:48 — REGNUM Чествование семей-долгожителей прошло в Адыгее в День семьи, любви и верности. Медали «За любовь и верность» получили 70 семей из всех муниципалитетов республики, прожившие в совместном браке не менее 25 лет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства республики.

Накануне, 8 июня, вице-премьер Адыгеи Наталья Широкова в режиме видеоконференции провела торжественное совещание, посвященное празднику. На связь вышли семьи-долгожители, которые были приглашены в администрации своих муниципалитетов.

«Вице-премьер от имени главы Адыгеи [Мурата Кумпилова] передала семьям поздравления с заслуженной наградой, подчеркнув, что такие крепкие, дружные семьи — это основа здорового общества, сильного государства и его уверенного развития», — сказано в сообщении.

Напомним, День семьи, любви и верности, приуроченный ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, отмечается в России с 2008 года. Медаль «За любовь и верность» была учреждена в 2011 году.