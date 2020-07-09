Москва, , 12:45 — REGNUM С 13 июля в Москве будут сняты ограничения на очную работу образовательных учреждений. Об этом 9 июля в своём личном блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники — сдавать экзамены в очной форме. При этом выбор формы проведения испытаний — в очном или дистанционном варианте — остается за Минобрнауки России и администрациями вузов», — написал Собянин.

Кроме того, будет снят запрет на проведение очных занятий в спортивных, музыкальных и художественных школах, а также других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых. При этом 1 сентября в столице планируется начать обычный учебный год.

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