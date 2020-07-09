Владимир, , 12:44 — REGNUM Во Владимирской области 9 июля подтверждено 46 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них восемь случаев выявлено в Муроме, семь — в Гусь-Хрустальном, шесть — в Петушках, пять — в Коврове, по четыре — во Владимире, Меленках, Вязниках и Собинке, два — в Юрьеве-Польском, по одному — в Суздале и Кольчугино.

Всего в области зарегистрированы 4785 носителей вируса: 852 — во Владимире, 738 — в Гусь-Хрустальном, 571 — в Петушках, 403 — в Муроме, 377 — в Александрове, 344 — в Коврове, 286 — в Собинке, 239 — в Вязниках, 205 — в Юрьеве-Польском, 163 — в Кольчугино, 140 — в Судогде, 122 — в Киржаче, 98 — в Меленках, 81 — в Суздале, 67 — в Камешково, 40 — в Радужном, 33 — в Красной Горбатке, 26 — в Гороховце.

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