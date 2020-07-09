Москва, , 12:39 — REGNUM Информация о том, что советник главы госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов в 2017 году передал одной из стран НАТО сведения, которые составляют гостайну, Федеральная служба разведки якобы получила от Службы внешней разведки. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

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По данным издания, СВР негласно контролировала переписку журналиста, которую он вёл через домашний компьютер. Также известно, что прослушивались и его телефонные переговоры.

При этом отмечается, что в материалах, на которые опирается следствие, объём переданной информации и количество передач не указаны. Также отсутствуют данные самого получателя и сумма якобы полученного за передачу секретной информации вознаграждения. При этом указано, что измена Родине была осуществлена из корыстных побуждений.

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Как сообщало ИА REGNUM, советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов был задержан 7 июля в Москве по подозрению в государственной измене. По данным следствия, он передавал одной из спецслужб НАТО информацию, составляющую гостайну.

Суд арестовал Сафронова до 6 сентября. Адвокаты обвиняемого уже обжаловали эту меру пресечения.

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