Москва, , 12:40 — REGNUM В Москве начинается новый этап снятия ограничений. Об этом 9 июля написал мэр столицы Сергей Собянин в своём личном блоге.

Собянин отметил, что столица уже практически вернулась к обычному ритму жизни. Количество новых случаев заражения коронавирусом продолжает снижаться, поэтому есть возможность снять часть ограничений.

В частности, с 13 июля в столице разрешат очную работу образовательных учреждений, а с 1 августа будут открыты театры, кинотеатры и концертные залы.