Вашингтон, , 12:47 — REGNUM Затонувший у побережья США корабль с тысячами Hyundai и Kia решили поднять со дна, чтобы потом утопить в океане. Об этом сообщается на канале St. Simons Sound Joint Information Center в YouTube.

Южнокорейское грузовое судно Golden Ray перевернулось у побережья штата Джорджия еще в начале сентября 2019 года. На борту корабля находились 4200 автомобилей Hyundai и Kia, которые перевозили из американского порта Брансуик на Ближний Восток.

Сейчас специалисты приняли решение утопить судно в океане, подальше от берега, чтобы предотвратить разлив топлива из баков машин вблизи от населённых пунктов.

Согласно плану спасательной операции, корпус затонувшего корабля планируется разрезать с помощью цепи. Её закрепят на арке другого корабля и пропустят под перевернувшимся судном.

К корпусу судна закрепят специальные конструкции, за которые его и будут поднимать. Далее отпиленные секций погрузят на баржи и транспортируют в океан, где они будут повторно затоплены.

Напомним, 7 июля во Владивостоке у берегов острова Русский затонуло рыболовное судно «Атлант 2». Экипаж удалось спасти. Причиной ЧП стала водотечность корпуса корабля.

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