Новосибирск, , 12:37 — REGNUM В Новосибирской области единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребёнка от трёх до 16 лет получили почти 320 тысяч человек. Такие цифры по состоянию на сегодня, 9 июля, приводит региональное министерство труда и социального развития, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В минтруде подчеркнули, что эта мера социальной поддержки стала первой, отработанной по принципам социального казначейства без сбора дополнительных документов и подачи заявления, при условии, что гражданин уже обращался за аналогичной выплатой.

По подсчётам регионального отделения Пенсионного фонда РФ, ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте от 0 до 3 лет перечислены 30,5 тысячам семей в апреле, 40,5 тысячам родителей в мае и 37,5 тысячам семей в июне.

Количество получателей ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет на сегодня — около 47,4 тысяч человек.