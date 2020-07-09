Тбилиси, , 12:37 — REGNUM В Грузии 6-летний ребенок, упавший в шахту лифта, пришел в сознание. Об этом 9 июля агентству Report сообщила врач-реаниматолог клиники Олико Гахеладзе.

Медик рассказала, что ребенку стало лучше, его состояние оценивается, как стабильное. Ранее он был подключен к аппарату искусственного дыхания и находился в тяжелом состоянии.

Напомним, ребенок упал в шахту лифта в Тбилиси вечером 2 июля. Это случилось из-за того, что лифт не приехал на вызов, но двери шахты открылись. Ребенок не заметил опасности и шагнул внутрь.

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело.

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