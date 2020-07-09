Самара, , 12:36 — REGNUM 68 инфицированных коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, больше всего выявляли в Самаре (52 факта заражения). А всего по области выявили 5644 фактов заражения этой инфекцией. При этом 3406 справились с ней. А 59 пациентов c COVID-19 скончались (за минувшие сутки не было зафиксировано смертей пациентов с этой болезнью).

Показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе — 1,85 (по России — 7,43), а коэффициент летальности в этом субъекте РФ равен 1,05 (в России — 1,53).

Отмечается, что по данным на 8 июля на учете у врачей стоят 496 человек.

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