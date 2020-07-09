Симферополь, , 12:37 — REGNUM Прямые перелёты между Владивостоком и Симферополем станут возможны с 11 июля. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Симферополь».

Прямых рейсов, связывающих Приморье и Крым, не было с 2015 года. Из Владивостока самолёт будет вылетать по субботам, из Симферополя — по воскресеньям.

Перевозки будет выполнять авиакомпания «Россия» по заказу туроператора Библио-Глобус. Двухпалубному широкофюзеляжному лайнеру Boeing 747 потребуется на маршрут около десяти часов.

Как сообщало ИА REGNUM, количество рейсов в аэропорту города Симферополя вернулось в июле к показателям прошлого года.

Читайте также: Трафик аэропорта в Симферополе поднялся до прошлогоднего уровня