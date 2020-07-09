Санкт-Петербург, , 12:36 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в торжественной церемонии закладки нового корпуса Госпиталя ветеранов войн. Таким образом город планирует расширить коечный фонд для борьбы с COVID-19. Об этом 9 июля сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, ранее глава Петербурга сообщал, что развитие стационарной сети позволит быть готовым к самым разным ситуациям.

Новый корпус госпиталя будет возведен на Народной улице в Невском районе, недалеко от существующего здания. В сеть «эпидемических» стационаров войдет и больница №33 в Колпино. Новый корпус введут в строй в максимально сжатые сроки несмотря на то, что до пандемии строительство неоднократно переносилось, а проект корректировался.

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Строительство корпуса займет всего пять месяцев, он будет сдан к декабрю текущего года. Губернатор также сообщил, что всего в этом году Петербург получит 13 новых объектов: девять будут построены за счет городского бюджета, еще четыре передадут инвесторы.

Заметим, что число случаев заражения коронавирусом в Петербурге превысило 26,6 тысяч, смертность за полгода превысила показатели 2019 года на 13%, или почти 4 тыс. человек. В комитете по здравоохранению признали, что большинство летальных исходов так или иначе связаны с COVID-19. С 29 июня в Петербурге наблюдается рост числа вновь выявленных носителей вируса.

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