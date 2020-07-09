Омск, , 12:27 — REGNUM По состоянию на 9 июля в Омской области коронавирус выявлен у 4374 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 89 новых случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном министерстве здравоохранения.

Вылечились ещё 75 пациентов. Общее число выздоровевших выросло до 2605 человек.

За сутки в Омской области скончались два пациента с коронавирусом. За весь период в регионе умерли 40 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 июля в Омской области было выявлено 4285 носителей коронавируса.

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