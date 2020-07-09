Джакарта, , 12:27 — REGNUM Число случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии за сутки увеличилось на 2657 человек, сообщает Detik.

Официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что по состоянию на 9 июля 2020 года на территории страны выявлено 70 736 случаев заражения SARS-CoV-2.

Кроме того, число случаев смерти от коронавируса в Индонезии увеличилось до 3417.

Как сообщало ИА REGNUM, средства массовой информации США сослались на проблемы в акватории острова Натуна из-за чего Индонезия покупает восемь американских транспортных вертолетов Osprey V-22.

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