Москва, , 12:25 — REGNUM Первый после голосования по Конституции законопроект о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий России абсолютно правильный. Это обеспечение территориальной целостности государства и пресечение попыток тех, чья деятельность может привести к территориальным потерям. Поэтому это абсолютно разумный законодательный акт, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко.

«Десять лет за нарушение данного закона — это вполне реальный и адекватный срок. Для интересов нашей страны, нашего народа и для будущих поколений обеспечение территориальной целостности России — это один из важнейших факторов устойчивого развития страны вперед.

И недра, и территории, и природные ресурсы — это всё наше национальное достояние. Утрата какой-либо части российской территории будет катастрофической для интересов России. Поэтому я поддерживаю данный законопроект и считаю его адекватным и правильным.

Законопроект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму — это практическая реализация тех поправок, за которые проголосовало большинство населения России. Думаю, что законопроект будет принят.

В России есть ряд оппозиционных политиков, которые в своих заявлениях допускают раздел России и желательность такого процесса. Теперь будет возможно регулировать такие заявления на правовом уровне. Призывы и деятельность, направленная на деинтеграцию России, должны быть пресечены самым жёстким образом. И подобный законопроект дает для этого соответствующие основания.

Не важно, испугаются ли оппозиционеры этого закона, а важны базовые стратегические вопросы. А они как раз заключаются в том, что подобным законом мы исключаем возможность аннексии либо отрыва, либо утраты территорий России.

Все помнят кадры, когда правозащитник Лев Пономарёв предлагал на встрече с японскими дипломатами заплатить ему, для того чтобы он лоббировал и возбуждал вопрос, связанный с передачей Курильских островов.

До сих пор такая деятельность никак не могла быть наказана, а теперь, если это произойдет, то будут основания для уголовного преследования подобного рода людей, которые действуют во вред интересам безопасности Российского государства и его территориальной целостности», — высказал свое мнение Игорь Коротченко.

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