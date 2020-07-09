Горно-Алтайск, , 12:28 — REGNUM Территория Алтайского заповедника в Горном Алтае, на которой находится водопад Корбу, открыта для посещения. У водопада обновили смотровую площадку, сообщает 9 июля пресс-служба заповедника.

«Теперь любоваться красотой водопада можно в два раза ближе, чем ранее, расстояние от ограждения обзорной площадки до падающей воды составляет всего 25 метров», — пояснили в заповеднике.

Посещение водопада — часть эколого-просветительского маршрута, проложенного у Телецкого озера. Площадь новой площадки более 50 кв. метров, она позволяет наблюдать за падением воды с высоты 12,5 метров.

Посетителям экомаршрута напоминают о необходимости санитарной дистанции, для этого на тропе и площадке установлены таблички.