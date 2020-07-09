Хельсинки, , 12:27 — REGNUM Финская авиакомпания Finnair включила Санкт-Петербург — единственный российский город — в свой план полетов на август. Об этом сообщает сам перевозчик.

По словам представителя Finnair Аарона МакГарви, уже в июле компания расширит маршрутную сеть. Перевозчик включил в сетку полетов 40 направлений по Европе, Азии и Америке, хоть рейсы и будут осуществляться реже, чем обычно.

Так, уже в июле компания намерена летать в 23 зарубежных европейских города и в четыре азиатских. Российские же границы закрыты до августа.

«В августе Finnair откроет больше маршрутов в Аланью, Анталью, Берген, Крит (Ханья и Ираклион), Дублин, Дубровник, Эдинбург, Милан, Пальму, Родос, Рим, Сплит, Санкт-Петербург и Варшаву», — сообщает компания.

Таким образом, из российских направлений перевозчик намерен отправиться пока только в Петербург.

Finnair также сообщала, что трафик будет усилен после того, как компания работала на минимальных оборотах в течение трех месяцев. «Пилоты готовятся вернуться в воздух с помощью симулятора полетов», — пояснили в Finnair. Центр тренировок расположен неподалеку от аэропорта Хельсинки.

«Пока мир начинает смягчать карантинные ограничения, Finnair упорно работает над созданием новой пост-коронавирусной сети», — добавляет перевозчик.

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