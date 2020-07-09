Махачкала, , 12:24 — REGNUM Сильные дожди с грозой и градом, а также усиление ветра до 24 м/с ожидаются в горных районах Дагестана 9 и 10 июля. В этой связи объявлено экстренное предупреждение, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

«По данным Северо-Кавказского управления гидрометеослужбы, во второй половине дня и до конца суток 9 июля, в течении суток 10 июля по горным районам Республики Дагестан пройдут сильные дожди, ливни, гроза, град, шквал 20−24 м/с», — сказано в сообщении.

Кроме того, по информации синоптиков, в горах возможен сход селей малого объема, а на реках вероятен подъем уровня воды с достижением местами неблагоприятных отметок.