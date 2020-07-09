Нижний Новгород, , 12:14 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 9 июля выявили 224 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе число носителей SARS-CoV-2 составило 19 465 человек, сообщает пресс-служба областного правительства.

Полностью выздоровели после заражения 13 516 жителей области, то есть более 69,5% от общего числа носителей коронавируса уже выздоровели. За сутки выписаны 433 человека. 279 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки умерли четверо нижегородцев.

Как сообщало ИА REGNUM, суд оштрафовал Починковскую центральную районную больницу Нижегородской области за задержку данных о заразившихся коронавирусной инфекцией. Как установил суд, больница не представляла, как положено, в течение суток, данные о заразившихся коронавирусной инфекцией и контактировавших с ними лицах.