Москва, , 12:15 — REGNUM Почти каждая пятая машина, зарегистрированная в Москве, находится на гарантии. Об этом 9 июля сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего в российской столице числится 700 тыс. автомобилей с гарантийным сроком — 19% от всех машин. Таким образом, этот регион стал лидером по доле легковушек, которые находятся на гарантии.

Второе место по этому показателю делят Татария и Санкт-Петербург. Здесь доля гарантийного парка составляет 18,2%. Далее идёт Ханты-Мансийский АО с результатом 16,1%.

В агентстве подчеркнули, что наличие гарантии определялось по признаку времени и не учитывало пробег автомобиля.

Напомним, с января по июнь 2020 года средняя цена подержанного авто уменьшилась на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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