Кызыл, , 12:12 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки специалисты выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, общее количество подтверждённых случаев, таким образом, достигло 5325.

Из них к настоящему моменту выздоровели 4158 человек или 78,1%. За сутки выписаны из больниц 162 пациента. Число летальных случаев непосредственно от COVID-19 не изменилось и составляет 32, из которых двое скончались в мае, остальные в июне.

«Коэффициент распространения от одного инфицированного до его госпитализации составил 0,6. Проведено 128 561 лабораторных исследований. С 3 июня направлено 51 293 смс-оповещений о результатах лабораторного тестирования», — добавили в правительстве.

Напомним, в республику сегодня доставили гуманутарную помощь из Москвы. Как сообщало ИА REGNUM, на 14 большегрузах сюда привезли медицинское оборудование для лечения пациентов с COVID-19.

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