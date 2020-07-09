Москва, , 12:14 — REGNUM За минувшие сутки на территории столицы России было выявлено 568 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Также известно, что данное число стало минимальным с 5 апреля текущего года, когда в Москве было выявлено за сутки 536 новых заразившихся SARS-CoV-2.

Кроме этого, ввиду такого результата, прирост новых заражений коронавирусом за сутки в Москве составил 0,25%, что является самым маленьким результатом среди российских регионов.

При этом отмечается, что в этот же период в российской столице 1 173 пациенты вылечились от COVID-19 и было зафиксировано 32 летальных случая.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за прошедшие сутки 8 июля было выявлено 6509 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.

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