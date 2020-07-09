Москва, , 12:11 — REGNUM В России за прошедшие сутки 8 июля после лечения COVID-19 выписан 8805 человек, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Таким образом, общее число выздоровевших возросло до 481 316. Всего проведено более 22 млн тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявлено 6509 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев выросло до 707 301.

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