Белгород, , 12:09 — REGNUM В Белгородской области 9 июля подтверждено 48 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе было выявлено 4998 положительных тестов. За весь период наблюдения 4355 человек были выписаны после выздоровления, в том числе 134 — за последние сутки.

Согласно федеральным данным, скончались 42 человека, а по информации областного штаба — 48 пациентов с подтверждённым коронавирусом.

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