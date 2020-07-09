Москва, , 12:06 — REGNUM Бубонная чума с трудом передаётся от человека к человеку, поэтому её распространение в России крайне маловероятно. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

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Вуйнович отметила, что против возбудителя чумы существует эффективное лечение антибиотиками и вакцина.

«Маловероятно, чтобы заболевание могло бы иметь широкое распространение в России даже после выявления единичных случаев», — приводит ТАСС слова представителя организации.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе во Внутренней Монголии на севере Китая был выявлен один случай подозрения на заболевание бубонной чумой. Человек с подозрением на заболевание был доставлен в народный госпиталь хошуна Урад-Чжунци 4 июля. Местные власти объявили третий уровень предупреждения о чуме, который продлится до конца 2020 года.

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