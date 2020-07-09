Руза, Московская область, , 12:01 — REGNUM Рузских автомобилистов просят пользоваться объездным маршрутом. По новому пути также будут курсировать автобусы. Об этом сообщили 9 июля на официальном сайте Рузского городского округа.

Объездной маршрут потребовался из-за подтопления дорожного полотна на Волоколамском шоссе и улице Красной. Автомобилисты теперь будут ездить через объездную дорогу города Рузы, затем выезжать на А-108 и двигаться до поворота на Горбово. Далее маршрут пролегает через деревни Тишино, Сытьково, Палашкино, поселок Гидроузел и деревню Ракитино.

Межмуниципальное автотранспортное предприятие №6 организовало временное транспортное сообщение. Автобусы будут ездить по новому маршруту: Руза — Старотеряево — Воробьево — Горбово — Тишино — Сытьково — Палашкино — Гидроузел — Отдел ГИБДД ОМВД по Рузскому округу. Проезд на общественном транспорте бесплатный.