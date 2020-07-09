Москва, , 12:02 — REGNUM По итогам первых шести месяцев 2020 года среди новых китайских авто наибольшей популярностью в России пользовались машины марки Haval. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Всего за первое полугодие текущего года в стране было куплено 6663 автомобиля марки Haval — на 91% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте в рейтинге самых продаваемых в РФ «китайцев» разместились авто бренда Geely. За отчётный период их в России приобрели 4499 автолюбителей, что на 12% больше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает Chery с результатом 2887 проданных машин. Это на 4% больше, чем было продано годом ранее.

Далее по списку идут марки: Changan (2234 ед.; +301%), FAW (713 ед.; +53%), Dongfeng (449 ед.; — 45%) и Zotye (111 ед.; — 89%).

Напомним, самым дешевым новым китайским автомобилем, представленным на российском авторынке, стал седан Lifan Solano 2017 модельного года. Его можно купить в России по цене 579 900 рублей.

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