Вашингтон, , 12:07 — REGNUM Участие в общенациональной забастовке 20 июля, которая призвана обратить внимание на проблемы расизма в США, намерены принять несколько десятков тысяч человек. Об этом 9 июля сообщает агентство Associated Press.

Также сообщается, то данная акция будет носить название «Забастовка ради жизни темнокожих» и ее организаторами являются коалиция профсоюзов и некоммерческих правозащитных организаций.

Кроме этого, отмечается, что 20 июля в ходе данной акции десятки тысяч работников ресторанов быстрого питания, домов престарелых и аэропортов в 25 городах США могут не выйти на работу в поддержку данной забастовки.

При этом уточняется, что те работники, которые не смогут участвовать в забастовке весь рабочий день, на 8 минут перестанут выполнять свои обязанности, по аналогии со временем, которое держал колено на шее жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда сотрудник полиции.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по меньшей мере десять полицейских были ранены во время уличных беспорядков в Белграде, вызванных недовольством граждан из-за ограничений, введённых для недопущения распространения коронавирусной инфекции.